http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_korablinskom_rajone_sgoreli_doma_i_hozpostrojka/
В Кораблинском районе сгорели дома и хозпостройка
Происшествия 163
В Кораблинском районе сгорели дома и хозпостройка
Происшествия 163
Люди во время пожара, к счастью, не пострадали. Его причина и размер ущерба будут установлены позднее.
В пятницу, 28 апреля, в 15.27 в селе Залесно-Чулково Кораблинского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём были уничтожены деревянный жилой дом, обложенный кирпичом, дачный дом и хозяйственная постройка.
Люди во время пожара, к счастью, не пострадали. Его причина и размер ущерба будут установлены позднее.
На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников Государственной противопожарной службы, 2 пожарных автомобиля, 9 представителей добровольной пожарной команды.