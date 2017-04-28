В Кораблинском районе сгорели дома и хозпостройка

Люди во время пожара, к счастью, не пострадали. Его причина и размер ущерба будут установлены позднее.

Происшествия

В пятницу, 28 апреля, в 15.27 в селе Залесно-Чулково Кораблинского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём были уничтожены деревянный жилой дом, обложенный кирпичом, дачный дом и хозяйственная постройка.

Люди во время пожара, к счастью, не пострадали. Его причина и размер ущерба будут установлены позднее.

На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников Государственной противопожарной службы, 2 пожарных автомобиля, 9 представителей добровольной пожарной команды.