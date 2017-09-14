В Клепиковском районе произошло массовое ДТП с участием иностранца

На повороте на деревню Чулис столкнулись четыре автомобиля.

Происшествия

В четверг, 14 сентября, около 5 часов дня на автодороге Рязань – Касимов у населённого пункта Чулис Клепиковского района произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Автомобиль «Мицубиси Паджеро», ехавший со стороны Клепиков, собирался повернуть в сторону деревни Чулис. В этот момент в него врезался ехавший сзади «Фольксваген Поло», водитель которого не заметил, что едущая впереди машина собирается поворачивать. От удара «Мицубиси» оказался на встречке, где столкнулся с «Камазом». Грузовик после этого также выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Транспортер».

За рулём «Поло» находился гражданин Белоруссии. Ему, а также пассажирке «Паджеро» была оказана помощь на месте происшествия, а вот жену иностранца пришлось доставить в Клепиковскую ЦРБ.