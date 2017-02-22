http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_klepikovskom_rajone_proizoshjol_pozhar_s_postradavshimi/
В Клепиковском районе произошёл пожар с пострадавшими
Происшествия 91
В Клепиковском районе произошёл пожар с пострадавшими
Происшествия 91
На место выезжали и принимали участие в тушении два пожарных автомобиля, шесть сотрудников Государственной противопожарной службы.
Во вторник, 21 февраля, в 20.27 в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара был уничтожен огнём жилой дом. Есть пострадавшие.
Причина возгорания и размер материального ущерба будут установлены позднее.
На место выезжали и принимали участие в тушении два пожарных автомобиля, шесть сотрудников Государственной противопожарной службы.