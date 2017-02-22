В Клепиковском районе произошёл пожар с пострадавшими

На место выезжали и принимали участие в тушении два пожарных автомобиля, шесть сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

Во вторник, 21 февраля, в 20.27 в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара был уничтожен огнём жилой дом. Есть пострадавшие.

Причина возгорания и размер материального ущерба будут установлены позднее.

На место выезжали и принимали участие в тушении два пожарных автомобиля, шесть сотрудников Государственной противопожарной службы.