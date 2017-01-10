В Клепиковском районе незаконно рубили деревья

В отношении чёрных лесорубов возбуждены уголовные дела.

Происшествия

В Клепиковском районе задержаны «чёрные лесорубы». Об этом во вторник, 10 января, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В незаконной рубке двух сосен на территории нацпарка «Мещёрский» уличён 26-летний житель села Пилево. Мужчина ранее уже имел проблемы с законом – он был судим за кражу и наркопреступление. Теперь же в его криминальной биографии появится и уголовное дело, возбуждённое по статье 260 УК РФ.

Ещё одного «чёрного лесоруба» выявили с помощью глубокого тракторного следа, обнаруженного участковым. Увидев колею, ведущую из леса, полицейский решил, что на тракторе привезли древесину. В дальнейшем выяснилось, что 9 кубометров дерева незаконно заготовил и вывез к себе на подворье 46-летний житель деревни Ильино.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.