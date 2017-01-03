В Клепиковском районе автомобиль провалился под лёд

По данным пользователей «ВКонтакте», под лёд провалился УАЗ «Патриот».

Происшествия

В деревне Криуша Клепиковского района автомобиль провалился под лёд. Об этом сообщили пользователи группы «Типичная Рязань» в «ВКонтакте».

По данным пользователей соцсети, под лёд провалился УАЗ «Патриот».

Официальной информации по данному факту нет.