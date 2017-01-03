http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_klepikovskom_rajone_avtomobil_provalilsja_pod_ljod/
В Клепиковском районе автомобиль провалился под лёд
Происшествия 272
В деревне Криуша Клепиковского района автомобиль провалился под лёд. Об этом сообщили пользователи группы
«Типичная Рязань» в «ВКонтакте».
В Клепиковском районе автомобиль провалился под лёд
Происшествия 272
По данным пользователей «ВКонтакте», под лёд провалился УАЗ «Патриот».
В деревне Криуша Клепиковского района автомобиль провалился под лёд. Об этом сообщили пользователи группы
По данным пользователей соцсети, под лёд провалился УАЗ «Патриот».
Официальной информации по данному факту нет.