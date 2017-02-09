В Касимовском районе произошёл масштабный пожар

На место происшествия выезжал пожарный автомобиль, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В четверг, 9 февраля, в 03.08 в Касимовском районе произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был уничтожен жилой деревянный дом размером 8х8 метров, поврежден по всей площади кровля кирпичного гаража, а также стена деревянной хозяйственной постройки.

К счастью, люди во время пожара не пострадали. Причина случившегося и размер материального ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжал пожарный автомобиль, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы.