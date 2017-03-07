В Касимовском районе задержали «чёрных лесорубов». Об этом сообщил официальный сайт министерства природопользования Рязанской области.
Два лесовоза были остановлены полицейскими для проверки на территории Нижне-Окского лесничества. В ходе проверки было выявлено, что перевозимая древесина была добыта незаконно в Зареченском участковом лесничестве.
Всего было добыто 124 кубометра древесины. Ущерб от незаконных действий оценен в 923 тыс. 486 рублей.
Материалы переданы в ОМВД «Касимовский». За нарушение лесного законодательства будут привлечены к ответственности 7 человек.