В Касимове сгорел жилой дом. Есть пострадавшие

Подробности происшествия уточняются.

Происшествия

В четверг, 22 декабря, в городе Касимов Рязанской области произошёл пожар. Загорелся жилой деревянный дом, обложенный кирпичом.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской облати, дом сгорел полностью. На пожаре пострадали люди.

Подробности происшествия уточняются.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.