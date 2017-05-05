В Касимове сгорел автомобиль

Причина пожара и размер ущерба будут установлены позднее.

Происшествия

В четверг, 4 мая, в 13.36 в городе Касимове на улице Московской произошёл пожар, в результате которого огнём был уничтожен легковой автомобиль. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Никто из людей во время происшествия не пострадал. Причина пожара и размер ущерба будут установлены позднее.

На место выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.