В Касимове пресекли деятельность наркотического интернет-магазина

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Происшествия

В Касимове сотрудники полиции пресекли деятельность интернет-магазина по торговле наркотиками. Об этом в среду, 1 марта, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Подпольную наркосеть пытались организовать двое жителей Касимовского района. Несмотря на все их уловки, полицейские сумели выйти на подозреваемых и выяснить, когда те отправятся делать закладки. После того как молодые люди ночью сделали несколько тайников, оперативники их задержали.

В ходе личного досмотра у 30-летнего касимовца и 27-летнего жителя Касимовского района были обнаружены самодельные контейнеры с «синтетикой».

Похожее наркотическое средство полицейские обнаружили и по месту жительства злоумышленников. В общей сложности у них было изъято почти 10 граммов сильнодействующих наркотиков, а также контейнеры и весы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.