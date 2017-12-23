В Касимове горел многоквартирный дом

На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В субботу, 23 декабря, в 9.57 в городе Касимов Рязанской области произошёл пожар. Горел многоквартирный жилой дом на улице Большакова.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, сгорел чердак кирпичного здания. На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.