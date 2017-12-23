http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_kasimove_gorel_mnogokvartirnyj_dom/
В Касимове горел многоквартирный дом
Происшествия 283
В Касимове горел многоквартирный дом
Происшествия 283
На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В субботу, 23 декабря, в 9.57 в городе Касимов Рязанской области произошёл пожар. Горел многоквартирный жилой дом на улице Большакова.
Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, сгорел чердак кирпичного здания. На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.
На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.