http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_kanischeve_stolknulis_mikroavtobus_i_vnedorozhnik/
В Канищеве столкнулись микроавтобус и внедорожник
Происшествия 66
Вечером в субботу, 16 сентября, в Канищеве произошло ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. Информация об этом появилась в группе
«Подслушано у водителей в Рязани».
Фото:
Максим Разорёнов
В Канищеве столкнулись микроавтобус и внедорожник
Происшествия 66
Информация о ДТП появилась в социальной сети «Вконтакте».
Вечером в субботу, 16 сентября, в Канищеве произошло ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. Информация об этом появилась в группе
Сообщается, что авария произошла у дома №11 по улице Интернациональной.
Фото: