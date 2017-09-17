В Канищеве столкнулись микроавтобус и внедорожник

Информация о ДТП появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

Вечером в субботу, 16 сентября, в Канищеве произошло ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Сообщается, что авария произошла у дома №11 по улице Интернациональной.