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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_kanischeve_stolknulis_mikroavtobus_i_vnedorozhnik/

В Канищеве столкнулись микроавтобус и внедорожник
Информация о ДТП появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия   66

Вечером в субботу, 16 сентября, в Канищеве произошло ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Сообщается, что авария произошла у дома №11 по улице Интернациональной.

Фото: Максим Разорёнов