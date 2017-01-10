Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_hlebe_iz_rjazanskogo_gipermarketa_obnaruzhen_bolt/

В хлебе из рязанского гипермаркета обнаружен болт
Фото постороннего предмета появились в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия   87

В группе «Новости Рязани ВКонтакте» опубликованы фотографии хлеба, внутри которого находится металлический болт.

Авто фото – Михаил Чацкий . Он сообщил, что хлеб был обнаружен им в гипермаркете «Глобус» в понедельник, 9 января. 