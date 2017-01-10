В хлебе из рязанского гипермаркета обнаружен болт

Фото постороннего предмета появились в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

В группе «Новости Рязани ВКонтакте» опубликованы фотографии хлеба, внутри которого находится металлический болт.