http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_hlebe_iz_rjazanskogo_gipermarketa_obnaruzhen_bolt/
В хлебе из рязанского гипермаркета обнаружен болт
Происшествия 87
В группе
«Новости Рязани ВКонтакте» опубликованы фотографии хлеба, внутри которого находится металлический болт.
Авто фото –
Михаил Чацкий . Он сообщил, что хлеб был обнаружен им в гипермаркете «Глобус» в понедельник, 9 января.
В хлебе из рязанского гипермаркета обнаружен болт
Происшествия 87
Фото постороннего предмета появились в социальной сети «Вконтакте».
В группе
Авто фото –