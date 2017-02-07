В Ермишинском районе горел двухквартирный дом

Никто из людей во время происшествия не пострадал. Спасено два человека.

Происшествия

Во вторник, 7 февраля, в 16.55 в посёлке Игошино Ермишинского района произошёл пожар, в результате которого был повреждён огнём деревянный двухквартирный жилой дом. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Никто из людей во время происшествия не пострадал. Спасено два человека.

Причина пожара и размер ущерба будут установлены позднее.

На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы, 2 пожарных автомобиля, 8 представителей ведомственной пожарной охраны.