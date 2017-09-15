http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_dvuh_rajonah_rjazanskoj_oblasti_otkljuchilos_elektrichestvo/
В двух районах Рязанской области отключилось электричество
Происшествия 61
В двух районах Рязанской области отключилось электричество
Происшествия 61
Информация об отключениях размещена на сайте регионального управления МЧС России.
Вечером в пятницу, 15 сентября, из-за непогоды отключилось электричество в двух районах Рязанской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Электричество отключилось в Клепиковском районе. Ориентировочное время восстановления повреждений – полночь. Также электричества нет в Рыбновском районе. Время окончания ремонтных работ не уточняется.