В двух районах Рязанской области отключилось электричество

Информация об отключениях размещена на сайте регионального управления МЧС России.

Происшествия

Вечером в пятницу, 15 сентября, из-за непогоды отключилось электричество в двух районах Рязанской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Электричество отключилось в Клепиковском районе. Ориентировочное время восстановления повреждений – полночь. Также электричества нет в Рыбновском районе. Время окончания ремонтных работ не уточняется.