В ДТП в Спасском районе погибли три человека

«Лада Приора», задев по касательной «Шевроле Лачетти», врезалась в грузовик «Вольво».

Происшествия

В среду, 15 февраля, с 01.35 на 241 километре трассы М-5 «Урал» в Спасском районе произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель из Саратовской области, ехавший за рулём автомобиля «Лада Приора» со стороны Москвы, не справился с управлением, оказался на встрече, где задел по касательной «Шевроле Лачетти» под управлением 54-летнего жителя Рязанской области. После этого «Приора» совершила лобовое столкновение с грузовиком «Вольво» под управлением 51-летнего жителя Челябинской области.

Во время аварии погибли водитель «Приоры» и два его пассажира. Ещё один пассажир госпитализирован.