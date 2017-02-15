В ДТП в Шацком районе пострадала жительница Мордовии

Женщина на «Киа Рио» врезалась на встречке в «Камаз».

Происшествия

Во вторник, 14 февраля, в пять часов вечера в Шацком районе Рязанской области произошло ДТП, в результате которого пострадала жительница Мордовии. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Авария произошла около села Шевырляй. Женщина, управляя автомобилем «Киа Рио», при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Камазом».

Пострадавшая с многочисленными травмами попала в Шацкую ЦРБ.