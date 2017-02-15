http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_dtp_v_shackom_rajone_postradala_zhitelnica_mordovii/
В ДТП в Шацком районе пострадала жительница Мордовии
Происшествия 47
Во вторник, 14 февраля, в пять часов вечера в Шацком районе Рязанской области произошло ДТП, в результате которого пострадала жительница Мордовии. Об этом сообщает
сайт издательства «Пресса».
В ДТП в Шацком районе пострадала жительница Мордовии
Происшествия 47
Женщина на «Киа Рио» врезалась на встречке в «Камаз».
Во вторник, 14 февраля, в пять часов вечера в Шацком районе Рязанской области произошло ДТП, в результате которого пострадала жительница Мордовии. Об этом сообщает
Авария произошла около села Шевырляй. Женщина, управляя автомобилем «Киа Рио», при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Камазом».
Пострадавшая с многочисленными травмами попала в Шацкую ЦРБ.