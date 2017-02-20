В ДТП в Рязани пострадала пятилетняя девочка

Ребёнок сидел на переднем пассажирском сидении «Нивы» на коленях у матери.

Происшествия

В субботу, 18 февраля, на Михайловском шоссе в Рязани произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Шевроле Нива», при повороте налево совершил столкновение с движущимся со встречного направления прямо автомобилем «Тойота».

В «Ниве» на переднем пассажирском сидении на коленях у матери ехала 5-летняя девочка. При этом в машине было специальное детское удерживающее кресло.

После аварии девочку для оказания медицинской помощи доставляли в больницу.