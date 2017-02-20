http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_dtp_v_rjazani_postradala_pjatiletnjaja_devochka/
В ДТП в Рязани пострадала пятилетняя девочка
Происшествия 196
В ДТП в Рязани пострадала пятилетняя девочка
Происшествия 196
Ребёнок сидел на переднем пассажирском сидении «Нивы» на коленях у матери.
В субботу, 18 февраля, на Михайловском шоссе в Рязани произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Шевроле Нива», при повороте налево совершил столкновение с движущимся со встречного направления прямо автомобилем «Тойота».
В «Ниве» на переднем пассажирском сидении на коленях у матери ехала 5-летняя девочка. При этом в машине было специальное детское удерживающее кресло.
После аварии девочку для оказания медицинской помощи доставляли в больницу.