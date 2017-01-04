В ДТП в Михайловском районе погиб ребёнок

Авария произошла на 191-ом километре федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий».

Происшествия

В ДТП в Михайловском районе погиб 12-летний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 4 января, 11 часов 46 минут на 191-ом километре федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий» столкнулись Лада-2115 и Renault Megane. По предварительной информации, в результате аварии погибли три пассажира «ВАЗ-2115», в том числе 12-летний ребёнок. Ещё один пассажир госпитализирован.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.