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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_dtp_s_uchastiem_gruzovika_i_gazeli_pod_rjazanju_pogib_chelovek/

В ДТП с участием грузовика и «Газели» под Рязанью погиб человек
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

Происшествия   116

В среду, 1 марта, в 12.10 под Рязанью произошло трагическое ДТП. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, столкновение грузовика с полуприцепом и «Газели» случилось в Рязанском районе недалеко от посёлка «Совхоз «Рязанский». Автомобили ехали со стороны Москвы. Грузовик начал притормаживать, чтобы заехать на заправку, в этот момент в него врезалась «Газель».

В результате аварии водитель «Газели» погиб.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 