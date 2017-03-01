В ДТП с участием грузовика и «Газели» под Рязанью погиб человек

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Происшествия

В среду, 1 марта, в 12.10 под Рязанью произошло трагическое ДТП. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, столкновение грузовика с полуприцепом и «Газели» случилось в Рязанском районе недалеко от посёлка «Совхоз «Рязанский». Автомобили ехали со стороны Москвы. Грузовик начал притормаживать, чтобы заехать на заправку, в этот момент в него врезалась «Газель».

В результате аварии водитель «Газели» погиб.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.