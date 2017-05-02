В понедельник, 1 мая, в 18.15 в Рязанском районе произошло ДТП, в котором серьёзно пострадал мотоциклист. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
Житель села Высокое возле поворота на посёлок Госплемстанции потерял управлением и врезался в ограждение дороги. В ДТП мотоциклист получил серьёзные повреждения – черепно-мозговую травму, перелом руки и рваную рану в области сонной артерии.
Обстоятельства случившегося устанавливают, однако, уже известно, что водительских прав при себе у пострадавшего не было.