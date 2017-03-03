В ДТП под Рязанью пострадал житель Ростовской области

Авария случилась на 17-м километре автодороги Рязань – Пронск.

Происшествия

В четверг, 2 марта, в 17.30 на 17-м километре дороги Рязань – Пронск на территории Рязанского района произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

36-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля «Киа Рио» в сторону Пронска, не справился с управлением, выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Хёндай Гранд Старекс».

37-летний житель Ростовской области, ехавший за рулём «Хёндая», получил травмы и был доставлен в больницу.