http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_dtp_pod_rjazanju_postradal_zhitel_rostovskoj_oblasti/
В ДТП под Рязанью пострадал житель Ростовской области
Происшествия 293
В ДТП под Рязанью пострадал житель Ростовской области
Происшествия 293
Авария случилась на 17-м километре автодороги Рязань – Пронск.
В четверг, 2 марта, в 17.30 на 17-м километре дороги Рязань – Пронск на территории Рязанского района произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.
36-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля «Киа Рио» в сторону Пронска, не справился с управлением, выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Хёндай Гранд Старекс».
37-летний житель Ростовской области, ехавший за рулём «Хёндая», получил травмы и был доставлен в больницу.