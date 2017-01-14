В ДТП под Рязанью погибли два человека

На ликвидацию последствий аварии выезжал пожарный расчёт.

Происшествия

В ДТП, произошедшем под Рязанью на дороге на Солотчу погибли два человека.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о столкновении автомобилей «Рено» и «Хонда» недалеко от посёлка «Снегири» поступило в 08.33.

На ликвидацию последствий аварии выезжал пожарный расчёт.

Помимо погибших, в ДТП есть и пострадавшие.