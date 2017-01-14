http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_dtp_pod_rjazanju_pogibli_dva_cheloveka140117/
В ДТП под Рязанью погибли два человека
Происшествия 765
В ДТП под Рязанью погибли два человека
Происшествия 765
На ликвидацию последствий аварии выезжал пожарный расчёт.
В ДТП, произошедшем под Рязанью на дороге на Солотчу погибли два человека.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о столкновении автомобилей «Рено» и «Хонда» недалеко от посёлка «Снегири» поступило в 08.33.
На ликвидацию последствий аварии выезжал пожарный расчёт.
Помимо погибших, в ДТП есть и пострадавшие.