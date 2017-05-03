http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_dtp_pod_rjazanju_pogib_chelovek_dvoe_postradali/
В ДТП под Рязанью погиб человек, двое пострадали
Происшествия 189
В столкновении автомобилей ВАЗ-2107 и грузовой «Газели» на автодороги Рязань – Спас-Клепики погиб водитель «семёрки», два пассажира пострадали. Об этом сообщает
сайт издательства «Пресса».
В ДТП под Рязанью погиб человек, двое пострадали
Происшествия 189
Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
В столкновении автомобилей ВАЗ-2107 и грузовой «Газели» на автодороги Рязань – Спас-Клепики погиб водитель «семёрки», два пассажира пострадали. Об этом сообщает
Напомним, лобовое столкновение автомобилей произошло днём в среду, 3 мая.
Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.