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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_dtp_pod_rjazanju_pogib_chelovek_dvoe_postradali/

В ДТП под Рязанью погиб человек, двое пострадали
Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. 

Происшествия   189

В столкновении автомобилей ВАЗ-2107 и грузовой «Газели» на автодороги Рязань – Спас-Клепики погиб водитель «семёрки», два пассажира пострадали. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Напомним, лобовое столкновение автомобилей произошло днём в среду, 3 мая.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. 