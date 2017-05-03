В ДТП под Рязанью погиб человек, двое пострадали

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Происшествия

В столкновении автомобилей ВАЗ-2107 и грузовой «Газели» на автодороги Рязань – Спас-Клепики погиб водитель «семёрки», два пассажира пострадали. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Напомним, лобовое столкновение автомобилей произошло днём в среду, 3 мая.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.