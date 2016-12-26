В ДТП на улице Спортивной в Рязани погибла 35-летняя женщина

ВАЗ-2112 выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом «Неоплан».

Происшествия

В субботу, 24 декабря, в 01.45 на улице Спортивной в Рязани произошло ДТП, в результате которого погибла 35-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась напротив дома №10А на улице Спортивной. 38-летний водитель из Рязанской области, ехавший со стороны улицы Семашко на автомобиле ВАЗ-2112, не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречку, где произошло столкновение с рейсовым автобусом «Неоплан» под управлением 54-летнего жителя Тамбовской области.

Серьёзные травмы во время ДТП получила 35-летняя жительница Рязанской области, ехавшая в качестве пассажирке в легковом автомобиле. Она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Водитель автомобиля обращался за медицинской помощью.