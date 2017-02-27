В ДТП на улице Гагарина в Рязани пострадали два человека

В результате аварии в больницу попали водитель БМВ и 23-летний пассажир «Киа».

Происшествия

В воскресенье, 26 февраля, в 02.10 напротив дома №72 по улице Гагарина в Рязани произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что 26-летний житель Рязанской области, управлявший автомобилем БМВ, выехал на встречную полосу. Там БМВ врезался сначала в «Киа» под управление 32-летнего водителя, после чего врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль «Хёндай Солярис», которым управлял 24-летний житель Рязанского района.

В результате аварии в больницу попали водитель БМВ и 23-летний пассажир «Киа».