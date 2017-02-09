В ДТП на перекрёстке в Рязани пострадал 9-летний ребёнок

Напомним, ранее появилось видео, на котором запечатлён момент аварии.

Происшествия

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП, произошедшего в среду, 8 февраля, в 10.20, на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной в Рязани. Напомним, ранее появилось видео, на котором запечатлён момент аварии.

По данным Госавтоинспекции, на регулируемом перекрёстке столкнулись два автомобиля «Hyundаi Sоlаris». В одном из них на заднем сидении ехал пристёгнутый с помощью детского удерживающего устройства 9-летний школьник. Во время аварии мальчик получил ушибы и ссадины. Он доставлялся для оказания помощи в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.