В ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали четыре человека

Все четверо были доставлены в приёмное отделение областной клинической больницы.

Происшествия

Пострадавшим в ДТП во вторник, 11 июля, на перекрестке Московского шоссе и улицы Юбилейной, где произошла массовая авария, оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.



В ДТП пострадали четверо мужчин от 20 до 40 лет, на происшествие выезжали три бригады скорой. Все четверо были доставлены в приёмное отделение областной клинической больницы. После осмотра специалистов трое отпущены домой на амбулаторное лечение, один пациент госпитализирован в травматологическое отделение.

Напомним, вечером во вторник, 11 июля, на Московском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП с участием четырёх автомобилей. Видео с моментом аварии можно увидеть здесь.