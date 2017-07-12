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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_dtp_na_moskovskom_shosse_v_rjazani_postradali_chetyre_cheloveka/

В ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали четыре человека
Все четверо были доставлены в приёмное отделение областной клинической больницы.

Происшествия   116

Пострадавшим в ДТП во вторник, 11 июля, на перекрестке Московского шоссе и улицы Юбилейной, где  произошла массовая авария, оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В ДТП пострадали четверо мужчин от 20 до 40 лет, на происшествие выезжали три бригады скорой.  Все четверо были доставлены в приёмное отделение областной клинической больницы. После осмотра специалистов трое отпущены домой на амбулаторное лечение, один пациент госпитализирован в травматологическое отделение.

Напомним, вечером во вторник, 11 июля, на Московском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП с участием четырёх автомобилей. Видео с моментом аварии можно увидеть здесь