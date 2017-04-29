В деревне Дядьково под Рязанью произошёл пожар

На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В субботу, 29 апреля, около двух часов ночи в деревне Дядьково Рязанского района произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был повреждён гараж, расположенный на первом этаже кирпичного жилого дома. Люди не пострадали.

Причина пожара и размер ущербу устанавливаются.

На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.