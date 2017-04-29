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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_derevne_djadkovo_pod_rjazanju_proizoshjol_pozhar/

В деревне Дядьково под Рязанью произошёл пожар
На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия   65

В субботу, 29 апреля, около двух часов ночи в деревне Дядьково Рязанского района произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был повреждён гараж, расположенный на первом этаже кирпичного жилого дома. Люди не пострадали.

Причина пожара и размер ущербу устанавливаются.

На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.