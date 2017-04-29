http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_derevne_djadkovo_pod_rjazanju_proizoshjol_pozhar/
В деревне Дядьково под Рязанью произошёл пожар
Происшествия 65
В деревне Дядьково под Рязанью произошёл пожар
Происшествия 65
На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В субботу, 29 апреля, около двух часов ночи в деревне Дядьково Рязанского района произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём был повреждён гараж, расположенный на первом этаже кирпичного жилого дома. Люди не пострадали.
Причина пожара и размер ущербу устанавливаются.
На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.