В Чучкове рассекречен очередной «резиновый дом»

Женщина фиктивно зарегистрировала у себя гражданина Узбекистана.

Происшествия

В рабочем посёлке Чучково, райцентре Рязанской области, возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней хозяйки «резинового дома», сообщает сайт регионального УМВД.

Сколько ни выявляет рязанская полиция «резиновые дома» по области, ни штрафует их содержателей и не делает эти факты достоянием общественности, находятся всё новые желающие «оказать гостеприимство» иностранцам. Очередная гостеприимная дама «попалась» в Чучкове.

В ходе подомового обхода жилого в Чучкове участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции обнаружили, что в доме местной жительницы фиктивно поставлен на учёт 21-летний гражданин Узбекистана.

Женщине придётся отвечать за «сердобольность» по уголовной статье 322.3 УК РФ. Наказание по ней – солидный штраф.