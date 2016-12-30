http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_chetverg_v_rjazanskoj_oblasti_proizoshlo_17_prestuplenij/
В четверг в Рязанской области произошло 17 преступлений
Происшествия 111
В четверг в Рязанской области произошло 17 преступлений
Происшествия 111
На улицах Рязани сотрудниками полиции задержан 31 нетрезвый гражданин и 8 хулиганов.
В четверг, 29 декабря, в Рязанской области произошло 17 преступлений, из них 9 совершено в Рязани. Сайт УМВД России по Рязанской области сообщает о 12 кражах, одном случае пресечения незаконного оборота накротиков и одном экономическом преступлении.
На улицах Рязани сотрудниками полиции задержан 31 нетрезвый гражданин и 8 хулиганов.