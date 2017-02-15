В центре Рязани сгорел автомобиль

Никто из людей во время пожара не пострадал. Его причина и размер ущерба будут установлены позднее.

Происшествия

В среду, 15 февраля, в 02.27 на Первомайском проспекте в Рязани произошёл пожар, в результате которого огнём был повреждён автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Никто из людей во время пожара не пострадал. Его причина и размер ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы.