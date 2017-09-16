В центре Рязани произошло крупное ДТП

По словам очевидцев, участниками аварии стали пять автомобилей.

Происшествия

Вечером в пятницу, 15 сентября, на Первомайском проспекте в Рязани произошло массоое ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

По словам очевидцев, участниками аварии стали пять автомобилей.