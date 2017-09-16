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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_centre_rjazani_proizoshlo_krupnoe_dtp/

В центре Рязани произошло крупное ДТП
По словам очевидцев, участниками аварии стали пять автомобилей.

Происшествия   88

Вечером в пятницу, 15 сентября, на Первомайском проспекте в Рязани произошло массоое ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

По словам очевидцев, участниками аварии стали пять автомобилей.

Фото: Ксюша Иванова