http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_centre_rjazani_proizoshlo_krupnoe_dtp/
В центре Рязани произошло крупное ДТП
Происшествия 88
Вечером в пятницу, 15 сентября, на Первомайском проспекте в Рязани произошло массоое ДТП. Об этом сообщается в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» .
Фото:
Ксюша Иванова
В центре Рязани произошло крупное ДТП
Происшествия 88
По словам очевидцев, участниками аварии стали пять автомобилей.
Вечером в пятницу, 15 сентября, на Первомайском проспекте в Рязани произошло массоое ДТП. Об этом сообщается в группе
По словам очевидцев, участниками аварии стали пять автомобилей.
Фото: