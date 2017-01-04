В центре Рязани произошло ДТП с маршруткой

Фото с места происшествия появилось в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

Вечером в среду, 4 января, на площади Театральной в Рязани произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликованы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по фото, одним из участников ДТП стало маршрутное такси №62.