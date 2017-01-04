http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_centre_rjazani_proizoshlo_dtp_s_marshrutkoj/
В центре Рязани произошло ДТП с маршруткой
Происшествия 638
Вечером в среду, 4 января, на площади Театральной в Рязани произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликованы в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
В центре Рязани произошло ДТП с маршруткой
Происшествия 638
Фото с места происшествия появилось в социальной сети «Вконтакте».
Вечером в среду, 4 января, на площади Театральной в Рязани произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликованы в группе
Судя по фото, одним из участников ДТП стало маршрутное такси №62.