http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_centre_rjazani_inomarka_vrezalas_v_svetofor/
В центре Рязани иномарка врезалась в светофор
Происшествия 316
Информация о происшествии размещена в группе
Подслушано у водителей в Рязани . По информации очевидцев, в ДТП никто не пострадал, автомобиль увёз эвакуатор.
Фото из группы
Подслушано у водителей в Рязани .
В центре Рязани иномарка врезалась в светофор
Происшествия 316
Как сообщают очевидцы, в аварии никто не пострадал.
В субботу, 29 апреля, в центре Рязани произошло ДТП. На перекрёстке улиц Горького и Введенской автомобиль марки Nissan протаранил дорожное ограждение и врезался в светофор.
Информация о происшествии размещена в группе
Фото из группы