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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_centre_rjazani_inomarka_vrezalas_v_svetofor/

В центре Рязани иномарка врезалась в светофор
Как сообщают очевидцы, в аварии никто не пострадал.

Происшествия   316

В субботу, 29 апреля, в центре Рязани произошло ДТП. На перекрёстке улиц Горького и Введенской автомобиль марки Nissan протаранил дорожное ограждение и врезался в светофор.

Информация о происшествии размещена в группе Подслушано  у водителей в Рязани . По информации очевидцев, в ДТП никто не пострадал, автомобиль увёз эвакуатор.

Фото из группы Подслушано  у водителей в Рязани .