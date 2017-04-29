В центре Рязани иномарка врезалась в светофор

Как сообщают очевидцы, в аварии никто не пострадал.

Происшествия

В субботу, 29 апреля, в центре Рязани произошло ДТП. На перекрёстке улиц Горького и Введенской автомобиль марки Nissan протаранил дорожное ограждение и врезался в светофор.

Информация о происшествии размещена в группе Подслушано у водителей в Рязани . По информации очевидцев, в ДТП никто не пострадал, автомобиль увёз эвакуатор.