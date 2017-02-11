http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_centre_rjazani_gorela_banja/
В центре Рязани горела баня
Происшествия 111
В центре Рязани горела баня
Происшествия 111
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении три пожарных расчёта.
В пятницу, 10 февраля, в 16.36 на улице МОГЭС в Рязани произошёл пожар в бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Баня, расположенная в подвале двухэтажного кирпичного здания, оказалась повреждена огнём.
Никто из людей, к счастью, не пострадал. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении три пожарных расчёта.