В центре Рязани горела баня

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении три пожарных расчёта.

Происшествия

В пятницу, 10 февраля, в 16.36 на улице МОГЭС в Рязани произошёл пожар в бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Баня, расположенная в подвале двухэтажного кирпичного здания, оказалась повреждена огнём.

Никто из людей, к счастью, не пострадал. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении три пожарных расчёта.