В центре Рязани двое приезжих напали с пистолетом на прохожего

Мужчина оказался не робкого десятка и даже сумел отобрать пистолет у нападавших.

Происшествия

Газета «Панорама города» в своей статье сообщила о разбойном нападении, совершённом в центре Рязани осенью 2016 года.

В десятом часу вечера в отдел полиции позвонили рязанцы, сообщившие, что на улице Мюнстерской двое парней избивают мужчину, причём у злоумышленников имеется при себе пистолет. Стражи порядка выехали по указанному адресу и действительно застали там разгорячённых алкоголем молодых людей и их жертву. Благодаря вмешательству прохожих избиение к тому моменту прекратилось, а пистолет, которым парни угрожали мужчине, находился почему-то уже в руках последнего...

После того как злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции, выяснилось, что Рязань не является их основным местом проживания. 20-летний Роман Агуров и 19-летний Александр Игнатов (фамилии изменены) были родом из одного села в Дагестане.

В наш город они приезжали вместе с родственниками уже не первый год подряд. С осени до весны торговали на рынке меховыми и вязаными вещами, а потом возвращались на родину.

По месту жительства и Роман, и Александр характеризовались достаточно положительно, да и в Рязани до этого случая никаких жалоб на них не поступало. Как было установлено следствием, в каждый свой приезд парни снимали квартиру у одних и тех же людей и вели себя вполне добропорядочно. Однако в тот вечер, посидев в баре и изрядно выпив, друзья решили раздобыть денег лёгким способом. При себе у них имелся спортивный сигнальный пистолет, внешне очень похожий на пистолет Макарова. «Припугнём кого-нибудь на тёмной улице – и все дела», – договорились они между собой.

Гуляя по Мюнстерской, Агуров и Игнатов присмотрели одиноко идущего мужчину и быстрым шагом направились к нему. Потерпевшим, как было установлено в ходе следствия, оказался рязанец Дмитрий Нестеров.

– Деньги давай! – резко потребовал Роман, едва лишь поравнялся с ним. Александр достал из-за пояса пистолет и, демонстративно передёрнув затвор, направил ствол в грудь мужчины. Однако последний оказался не робкого десятка. Отдавать кошелёк парням, которые по виду были намного моложе его, Дмитрий не торопился, хотя те продолжали угрожать ему. В какой-то момент Игнатов протянул пистолет другу, Агуров взял его в правую руку, которая была у него в гипсе. Увидев это, Нестеров перешёл к активным действиям: схватился рукой за пистолет, отвёл ствол в сторону, а потом и вовсе вырвал его у Романа.

Парни, не ожидавшие такого поворота событий, набросились на мужчину, повалили на асфальт и начали избивать. Неизвестно, чем бы закончилась эта история для Дмитрия, если бы на помощь ему не поспешили прохожие. Позвонив в полицию, они стали дожидаться приезда сотрудников. А злоумышленники в это время... принялись просить избитого ими мужчину вернуть пистолет и даже предлагали заплатить за него тысячу рублей.

Застигнутые на месте происшествия полицейскими, молодые люди изначально признались в совершении разбойного нападения, однако потом стали отрицать, что требовали деньги у рязанца, угрожая ему пистолетом.