В центре Рязани автомобиль в последний момент объехал пешехода. Видео

Автор назвал свою запись – «почти сбил».

Происшествия

На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль едва не сбил пешехода, переходившего дорогу. Видео, на котором запечатлён этот момент, выложил пользователь Михаил Нерезов

Автор назвал свою запись – «почти сбил».