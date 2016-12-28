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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_centre_rjazani_avtomobil_v_poslednij_moment_obehal_peshehoda_video/

В центре Рязани автомобиль в последний момент объехал пешехода. Видео
Автор назвал свою запись – «почти сбил».

Происшествия   157

На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль едва не сбил пешехода, переходившего дорогу. Видео, на котором запечатлён этот момент, выложил пользователь Михаил Нерезов

Автор назвал свою запись – «почти сбил».