http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_centre_rjazani_avtomobil_v_poslednij_moment_obehal_peshehoda_video/
В центре Рязани автомобиль в последний момент объехал пешехода. Видео
Происшествия 157
На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль едва не сбил пешехода, переходившего дорогу. Видео, на котором запечатлён этот момент, выложил пользователь
Михаил Нерезов
В центре Рязани автомобиль в последний момент объехал пешехода. Видео
Происшествия 157
Автор назвал свою запись – «почти сбил».
На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль едва не сбил пешехода, переходившего дорогу. Видео, на котором запечатлён этот момент, выложил пользователь
Автор назвал свою запись – «почти сбил».