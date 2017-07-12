http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_centre_mihajlova_sgorel_tir/
В центре Михайлова сгорел тир
Происшествия 91
В городе Михайлове Рязанской области на площадке с детскими аттракционами произошёл пожар. Об этом сообщил
сайт издательства «Пресса».
В центре Михайлова сгорел тир
Происшествия 91
Благодаря оперативной работе пожарных, аттракционы не пострадали.
В городе Михайлове Рязанской области на площадке с детскими аттракционами произошёл пожар. Об этом сообщил
Благодаря оперативной работе пожарных, аттракционы не пострадали, но вагончик, где находился тир, отстоять не удалось.
По предварительным данным, причиной пожара стала короткое замыкание электропроводки.