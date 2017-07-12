В центре Михайлова сгорел тир

Благодаря оперативной работе пожарных, аттракционы не пострадали.

Происшествия

В городе Михайлове Рязанской области на площадке с детскими аттракционами произошёл пожар. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Благодаря оперативной работе пожарных, аттракционы не пострадали, но вагончик, где находился тир, отстоять не удалось.

По предварительным данным, причиной пожара стала короткое замыкание электропроводки.