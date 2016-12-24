http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_avarii_na_trasse_kaspij_v_rjazanskoj_oblasti_pogibli_dvoe/
В аварии на трассе «Каспий» в Рязанской области погибли двое
Происшествия 150
В аварии на трассе «Каспий» в Рязанской области погибли двое
Происшествия 150
Причиной трагедии стало превышение скорости.
Поступила уточняющая информация от ГИБДД об аварии на 251-м километре федеральной трассы М6, в Скопинском районе Рязанской области, о которой РИА «7 новостей» уже сообщало.
По данным ведомства, при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли двое, и ещё два человека госпитализированы.
Причиной трагедии стало превышение скорости.
Напомним, смертельное ДТП случилось вечером 23 декабря на территории Скопинского района. Ликвидировать последствия столкновения пришлось пожарным.