В аварии на Первомайском проспекте пострадала беременная женщина

В ГИБДД сообщили подробности крупной аварии, которая произошла в пятницу, 15 сентября, в 22 часа 30 минут у дома №29 по Первомайскому проспекту.

Происшествия

По данным ГИБДД, 27-летний житель Спасского района, находясь за рулем автомобиля "Хонда", столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "рено Логан". От удара "Рено" вынесло на встречку, где тот столкнулся с автомобилем Лада Приора. В свою очередь, данный автомобиль протаранил ехавший в попутном направлении автомобиль БМВ.

В результате ДТП пострадали пассажирки автомобиля Лада Приора. 26-летняя беременная рязанка была доставлена с тупой травмой живота в больницу. 21-летней девушке, получившей трамвы, медицинскую помощь оказали на месте.

Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка.