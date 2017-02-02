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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_1-m_osennem_pereulke_v_rjazani_sluchilsja_pozhar/

В 1-м Осеннем переулке в Рязани случился пожар
На место выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 12 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия   476

В четверг, 2 февраля, в 15.53 в 1-м Осеннем переулке в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был повреждён деревянный хозяйственный сарай. Люди не пострадали.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 12 сотрудников Государственной противопожарной службы.