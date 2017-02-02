В 1-м Осеннем переулке в Рязани случился пожар

На место выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 12 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В четверг, 2 февраля, в 15.53 в 1-м Осеннем переулке в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был повреждён деревянный хозяйственный сарай. Люди не пострадали.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 12 сотрудников Государственной противопожарной службы.