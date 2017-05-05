Увидев в интернете объявление о покупке велосипеда, рязанцы решили заработать криминальным путём

Двое молодых людей были задержаны на месте преступления.

Происшествия

В Железнодорожном районе Рязани сотрудники полиции на месте преступления задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже велосипеда из подъезда жилого дома. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Воры были задержаны случайно. Ночью полицейские проводили профилактические рейдовые мероприятия, направленные на пресечение квартирных и автокраж. На улице 1-я Линия их внимание привлекли двое молодых людей, один из которых держал в руках мощные кусачки. Парни зашли в подъезд и через некоторое время вышли оттуда уже с велосипедом, после чего были задержаны полицейскими.

В дальнейшем выяснилось, что двое 19-летних жителей Рязани увидели в интернете объявление, автор которого сообщал, что готов купить велосипед определённой марки. Они нашли нужную двухколёсную машину и проследили её до подъезда. Ночью, вооружившись кусачками, рязанцы украли велосипед.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, им грозит до 5 лет лишения свободы.