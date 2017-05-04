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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/ulicu_gorkogo_v_rjazani_zalilo_vodoj/

Улицу Горького в Рязани залило водой
Колодец, из которого выливается вода, находится рядом с детским садом №111. 

Происшествия   132

Утром в четверг, 4 мая, на улице Горького в Рязани из колодца течёт вода. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

По информации журналистов, поток достаточно сильный – улица затоплена, автомобилям приходится ехать по большим лужам.

Колодец, из которого выливается вода, находится рядом с детским садом №111. 