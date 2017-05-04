http://7info.ru/news/ryazan-incidents/ulicu_gorkogo_v_rjazani_zalilo_vodoj/
Улицу Горького в Рязани залило водой
Происшествия 132
Утром в четверг, 4 мая, на улице Горького в Рязани из колодца течёт вода. Об этом сообщает
сайт издательства «Пресса».
Улицу Горького в Рязани залило водой
Происшествия 132
Колодец, из которого выливается вода, находится рядом с детским садом №111.
Утром в четверг, 4 мая, на улице Горького в Рязани из колодца течёт вода. Об этом сообщает
По информации журналистов, поток достаточно сильный – улица затоплена, автомобилям приходится ехать по большим лужам.
Колодец, из которого выливается вода, находится рядом с детским садом №111.