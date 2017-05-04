Улицу Горького в Рязани залило водой

Колодец, из которого выливается вода, находится рядом с детским садом №111.

Происшествия

Утром в четверг, 4 мая, на улице Горького в Рязани из колодца течёт вода. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

По информации журналистов, поток достаточно сильный – улица затоплена, автомобилям приходится ехать по большим лужам.

Колодец, из которого выливается вода, находится рядом с детским садом №111.