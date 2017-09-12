Убитого в рязанском селе мужчину закопали вместе с гармонью

Трагически закончились посиделки в одном из сёл Касимовского района.

Происшествия

Следственный отдел СК России по Касимовскому и Клепиковскому районам расследует дело об исчезновении человека. Его искали 3 месяца. В итоге труп выкопали на поле между селом Ермоловом и деревней Большой Кусмор. Подробности издательству «Пресса» рассказал заместитель руководителя следственного отдела, старший лейтенант юстиции Денис Табаков, который расследует это дело.

10 мая в полицию обратилась жительница Ермолова с заявлением об исчезновении в апреле своего двоюродного брата Ш. Как выяснили правоохранители, мужчина 1962 года рождения приехал в апреле в родное село из Москвы с заработков. Причём, домой он отправился в феврале, но дорогой его обокрали, у него не осталось ни денег, ни телефона, ни документов. Проскитавшись в Подмосковье два месяца и заработав на проезд, Ш. с горем пополам вернулся и дома решил, как говорят в народе, оторваться – покутить. Компания погулять нашлась: с весёлым корешем, играющим на гармошке, выпить были не прочь не только жители Ермолова, но и соседней деревни Большой Кусмор. Но следователи их имена узнали не сразу: ермоловцы путались в показаниях или молчали, словно намеренно скрывая факты от следствия. Поэтому сначала правоохранители отрабатывали версию о том, что мужчина просто уехал куда-то. Но как? Документов-то у него не было: старые украли, а новые сестра обещала помочь выправить после майских праздников. Следователи продолжили опрашивать людей. И вот однажды одна женщина сказала им, уточнив «не для протокола», что пропавшего нет в живых, искать тело надо в поле, его закопали.

– Мы эту зацепку начали раскручивать и выяснили, что 23 апреля Ш. с тремя товарищами Ж., А. и К. собирался выпивать, – говорит Денис Табаков. – На рейсовом автобусе они доехали до Большого Кусмора (водитель опознал четвёрку). Там, в доме у К. и устроили «вечеринку».

Дальше события разворачивались как по сценарию самой чёрной комедии. Двое из гуляющих, один из которых главный фигурант дела Ш., поспорили, кто быстрее выпьет 300 мл водки. Для гармониста такая доза явно была лишней, и он сразу же впал в забытье. Остальные продолжили попойку. Но хорошее настроение испортил Ж.: оказалось, что в пьяном состоянии он буянит. Мужчина стал кулаками доказывать свою правоту, и тогда А. и К. скрутили дебошира, связали ему руки скотчем и отнесли его в пристройку (террасу). Туда же решили отнести и спящего Ш. После чего А. и К. ещё немного выпили, а потом уснули. Утром, войдя в пристройку, они обнаружили, что Ш. мертв.

Вызывать полицию К. категорически отказался, потому что имел судимость по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений». Товарищи хотели отнести труп Ш. к нему домой и представить дело так, словно он пил один. Но от Большого Кусмора до Ермолова — километров восемь. Пронести тело взрослого мужчины незамеченными сложно. Тогда А. и К. решили труп закопать, действуя по принципу: «Нет тела – нет дела». Ж. они наказали молчать. Ночью, вооружившись лопатами, на небольшой тележке собутыльники повезли тело Ш. на поле. Ещё год назад эта земля пустовала, а в нынешнем году одно из сельхопредприятий района взяли 40 гектаров в аренду и начали готовить к осенней пахоте. Главную улику пребывания Ш. в доме К. – гармонь, также прихватили с собой. Причём по пути гармонь всё время падала и в итоге разорвалась пополам. Чтобы не отвлекаться и не потерять улику, товарищи решили её закопать. Проехав ещё несколько десятков метров, стали копать яму. Похоронили Ш., как считают А. и К., по-человечески, в нормальной могиле. Правда, непонятно почему, лицом вниз.

Сделав дело, мужчины договорились на время уехать из района. Разыскивали их два месяца. А когда одного поймали, он и привёл правоохранителей на поле и сказал, что закопали где-то здесь, сопроводив слова широким взмахом руки. Оперативники, оглядев просторы, ужаснулись: «Это ж сколько придется копать!». Сократить квадрат поисков помогла хозяйская смекалка. «Если на целине выкопать яму и засыпать её рыхлой землей, то от дождей грунт в этом месте осядет», – рассудили следователи. Буквально сразу же такой участок обнаружили. Начали копать – нашли гармонь. Ещё один провал был недалеко. Тут и оказалась «могила» Ш.

На данный момент следствие продолжается.