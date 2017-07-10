У жителя Рязанской области изъяли маковую соломку

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ.

Происшествия

У 37-летнего жителя Скопина сотрудники полиции изъяли маковую соломку. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Мужчина был остановлен на улице города с пакетом растительной смеси. Перед этим оперативники получили информацию о его возможном участии в незаконном обороте наркотиков и выяснили, что он часто отправляется за город. После очередной такой поездки скопинца и задержали.

Согласно результатам экспертизы, изъятое у него вещество является маковой соломой массой 176 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ.