У жителей Рязанской области изъяли марихуану

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ.

Происшествия

В двух районах Рязанской области задержаны мужчины, причастные к незаконному хранению марихуаны. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил официальный сайт регионального УМВД.

У 26-летнего жителя города Новомичуринска Пронского района, остановленного на улице, нашли при личном досмотре пакет с растительной смесью. Экспертиза показала, что в пакете лежало 296 граммов марихуаны.

150 граммов марихуаны полицейские обнаружили в сарае в селе Песочня Путятинского района. Травка принадлежала 31-летнему местному жителю.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ.