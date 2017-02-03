У рязанки изъяли полкило героина

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Происшествия

В Рязани задержана женщина, подозреваемая в организации сети сбыта героина. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

На подозреваемую удалось выйти после того как были задержаны потребители наркотиками, которых она снабжала разовыми дозами. 41-летняя рязанка соблюдала конспирацию, связываясь с потребителями через интернет, при этом пользовалась подставными персональными данными. Все эти уловки не помогли – подозреваемая была задержана при продаже очередной партии. При личном досмотре у неё нашли 75 свёртков, в которых в общей сложности находилось 502 грамма героина.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Женщина помещена под стражу, сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи распространения наркотического средства.