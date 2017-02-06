У двух жителей Рязанской области обнаружили в общей сложности 430 граммов марихуаны

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ.

Происшествия

Сотрудники полиции задержали 56-летнего жителя Касимова и 27-летнего жителя Пронского района, у которых изъяли 430 граммов марихуаны. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

27-летний житель посёлка Береговая Погореловка ранее уже был судим за хищения, поэтому полицейские внимательно присматривались к его образу жизни. Получив сведения о его возможно причастности к наркопреступлению, оперативники провели проверку. В жилище подозреваемого был обнаружен пакет, в котором находилось 287 граммов марихуаны.

Ещё 143 грамма марихуаны были обнаружены в тайнике дома у уже имеющего судимость за наркопреступление 56-летнего жителя Касимова.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ.