У двух жителей Рязанской области изъята марихуана

Первому из них грозит до 10 лет лишения свободы, второй может отправиться в колонию на 3 года.

Происшествия

В двух районах Рязанской области задержаны мужчины, подозреваемые в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В доме 47-летнего жителя деревни Новая Деревня Касимовского района сотрудники полиции обнаружили свёрток с 511 граммами марихуаны. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.

Уголовное дело по части 1 той же статьи было возбуждено в отношении 28-летнего жителя села Борки Шацкого района. У него дома правоохранители нашли более 28 граммов марихуаны.

По предварительным данным, наркотики мужчины изготовили из дикорастущего сырья. Первому из них грозит до 10 лет лишения свободы, второй может отправиться в колонию на 3 года.